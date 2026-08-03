У Молдові підтвердили візит делегації "Талібану"

Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило візит до країни делегації Міністерства сільського господарства, іригації та тваринництва Афганістану, яка представляє уряд радикального ісламістського режиму "Талібан", однак запевнило, що офіційних контактів із нею не планується.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

У молдовському МЗС заявили, що члени делегації отримали в'їзні візи та не перебувають під міжнародними санкціями.

За даними відомства, поїздку було ініційовано після консультацій між місцевими сільгоспвиробниками та Міністерством сільського господарства щодо можливості надання гуманітарної допомоги Афганістану, який зіштовхується із загрозою продовольчої безпеки.

Водночас у Кишиневі наголосили, що Молдова не визнає уряд "Талібану" в Афганістані.

"У зв’язку з цим хотіли б повідомити, що жодних двосторонніх зустрічей чи офіційних контактів із представниками делегації не відбудеться. Уряд доручив перевірити порядок видачі запрошень і віз, а також внутрішні процедури", – наголосили в МЗС Молдови.

12 травня, Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

Наприкінці червня делегація афганських талібів зустрілася в Брюсселі з представниками Європейського Союзу для проведення закритих переговорів, присвячених дипломатичним послугам та "гідному поверненню" афганців до Афганістану.

Варто зазначити, ЄС офіційно не визнає владу "Талібану", яка повернулася у 2021 році, запровадивши своє суворе тлумачення ісламського права.