Премьер-министр Молдовы отреагировал на ситуацию с приездом делегации "Талибана"

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан назвал недопустимой ситуацию с приездом в страну делегации Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, представляющей правительство радикального исламистского режима "Талибан".

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тофан, одобрение этого визита стало следствием ошибки в оценке ситуации и недостаточной координации между государственными учреждениями.

"Ситуация с делегацией из Афганистана является неудобной и неприемлемой. Республика Молдова не признает правительство "Талибана", – подчеркнул премьер.

По его словам, молдовская компания, осуществляющая поставки в Узбекистан, обратилась с просьбой о поддержке в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции в Афганистан.

"Сам по себе такой экспорт не запрещен режимом санкций Европейского Союза. Санкции направлены против конкретных лиц и организаций, а не против сельскохозяйственной торговли с Афганистаном в целом", – пояснил Тофан.

Он добавил, что Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности направило запрос в МИД, Генеральную инспекцию по вопросам миграции и пограничную полицию. Лица не фигурировали в санкционных списках, поэтому пограничная полиция дала положительное заключение, а МИД выдал визы.

"Процедура была соблюдена формально, но без необходимой политической и дипломатической оценки. Явно деликатный случай рассматривался как обычное административное дело. Результатом стало ошибочное решение", – отметил Тофан.

По его словам, сейчас необходимо "четко определить ответственность и исправить механизм, который допустил такую ситуацию, с помощью более четких правил и обязательной координации на политическом и дипломатическом уровнях".

"Все лица, принимающие решения в государственных учреждениях, должны понимать свою индивидуальную роль, когда подписывают документ или утверждают решение. Мы не занимаемся бумажной волокитой, а управляем страной, и должны быть более внимательными при принятии решений", – резюмировал глава правительства Молдовы.

Сообщалось, что Молдова инициировала визит делегации "Талибана" после консультаций между местными сельхозпроизводителями и Министерством сельского хозяйства относительно возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану, который сталкивается с угрозой продовольственной безопасности.

В то же время в Кишиневе подчеркнули, что Молдова не признает правительство "Талибана" в Афганистане.

В этом контексте также стоит напомнить, что 12 мая Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями "Талибана".

В конце июня делегация афганских талибов встретилась в Брюсселе с представителями Европейского Союза для проведения закрытых переговоров, посвященных дипломатическим услугам и "достойному возвращению" афганцев в Афганистан.