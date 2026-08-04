У Варшаві перебої з транспортом через нерозірвану бомбу часів Другої світової

На одній з центральних транспортних артерій Варшави під час ремонтних робіт виявили нерозірваний боєприпас, ймовірно, часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Вибухівку було виявлено під час ремонту трамвайної лінії на проспекті "Солідарності" у Варшаві.

Рух проспектом після цього заблокували.

До прибуття саперного патруля місце події охороняє поліція.

"На місці виявлення нерозірваного боєприпасу в центрі Варшави працює поліція. На місце було направлено співробітника Групи мінно-піротехнічної розвідки, який попередньо підтвердив, що знахідка може походити з часів Другої світової війни", – повідомила Моніка Качинська зі Столичної поліції.

У травні у німецькому місті Пфорцгайм на заході країни евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни, яку планують знешкодити.

Перед цим неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.

У Латвії під час ремонту дороги виявили авіабомбу часів Другої світової війни.