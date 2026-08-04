В Варшаве перебои с транспортом из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой

На одной из центральных транспортных артерий Варшавы во время ремонтных работ обнаружили неразорвавшийся боеприпас, вероятно, времен Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Взрывчатка была обнаружена при ремонте трамвайной линии на проспекте "Солидарности" в Варшаве.

Движение по проспекту после этого было перекрыто.

До прибытия саперного патруля место происшествия охраняет полиция.

"На месте обнаружения неразорвавшегося боеприпаса в центре Варшавы работает полиция. На место был направлен сотрудник Группы минно-пиротехнической разведки, который предварительно подтвердил, что находка может быть времен Второй мировой войны", – сообщила Моника Качинская из Столичной полиции.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны, которую планируют обезвредить.

Ранее недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времён Второй мировой войны.