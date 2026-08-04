В ЄС розповіли про підсумки засідання щодо напливу мігрантів у Сеуті

Міністри внутрішніх справ країн ЄС у вівторок, 4 серпня, у форматі відеоконференції обговорили останні події в іспанській Сеуті, яка стикнулась із масштабним напливом мігрантів.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

У ході засідання іспанська делегація, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ поділилися своєю оцінкою подій останніх днів та поточної ситуації на зовнішньому кордоні в Сеуті.

В ЄС заявили про готовність підтримати Іспанію та захистити зовнішні кордони від нелегальної міграції.

"Сьогоднішня зустріч, яку я скликав, надала державам-членам важливу нагоду оцінити інструменти, що вже є в нашому розпорядженні, визначити, де потрібна подальша співпраця, та просунути нашу спільну підготовку до наступної міністерської зустрічі та засідання Європейської ради у жовтні", – сказав міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган – країни, яка зараз головує в ЄС.

Країни-члени ЄС та країни, асоційовані до Шенгенської угоди, одностайно висловили рішучу солідарність з Іспанією. Міністри високо оцінили оперативні та ефективні зусилля іспанських органів влади у реагуванні на ситуацію в Сеуті.

Згідно з останньою інформацією від іспанської влади та Європейської комісії, переважна більшість осіб, які незаконно перетнули кордон, була повернена, і подальшого переміщення на материкову частину Іспанії чи до інших держав-членів не відбулося.

Міністри досягли згоди щодо необхідності неухильно продовжувати боротьбу з мережами незаконного перевезення мігрантів, активізувати процедури повернення, зміцнювати кордони ЄС, налагоджувати тісні партнерські відносини з третіми країнами та покращувати прогнозування.

Учасники засідання наголосили на необхідності покращення спільного розуміння ситуації, чого можна досягти шляхом подальшого розвитку систем раннього попередження, таких як збір розвідувальної інформації до перетину кордону та моніторинг соціальних мереж.

Міністри зазначили, що комунікацію під час кризових ситуацій можна ще більше посилити завдяки своєчасній координації, і вона має бути більш узгодженою, особливо для протидії зловмисним зовнішнім суб’єктам, які займаються маніпулюванням інформацією та втручанням з-за кордону.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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