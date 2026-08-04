В ЕС рассказали об итогах заседания, посвященного наплыву мигрантов в Сеуту

Министры внутренних дел стран ЕС во вторник, 4 августа, в формате видеоконференции обсудили последние события в испанской Сеуте, которая столкнулась с масштабным наплывом мигрантов.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает "Европейская правда".

В ходе заседания испанская делегация, Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел поделились своей оценкой событий последних дней и текущей ситуации на внешней границе в Сеуте.

В ЕС заявили о готовности поддержать Испанию и защитить внешние границы от нелегальной миграции.

"Сегодняшняя встреча, которую я созвал, предоставила государствам-членам важную возможность оценить инструменты, уже имеющиеся в нашем распоряжении, определить, где необходимо дальнейшее сотрудничество, и продвинуть нашу совместную подготовку к следующей министерской встрече и заседанию Европейского совета в октябре", – сказал министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган – страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Страны-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенским соглашением, единодушно выразили решительную солидарность с Испанией. Министры высоко оценили оперативные и эффективные усилия испанских властей по реагированию на ситуацию в Сеуте.

Согласно последней информации от испанских властей и Европейской комиссии, подавляющее большинство лиц, незаконно пересекших границу, было возвращено, и дальнейшего перемещения на материковую часть Испании или в другие государства-члены не произошло.

Министры пришли к согласию о необходимости неуклонно продолжать борьбу с сетями незаконной перевозки мигрантов, активизировать процедуры возвращения, укреплять границы ЕС, налаживать тесные партнерские отношения с третьими странами и улучшать прогнозирование.

Участники заседания подчеркнули необходимость улучшения общего понимания ситуации, чего можно достичь путем дальнейшего развития систем раннего предупреждения, таких как сбор разведывательной информации до пересечения границы и мониторинг социальных сетей.

Министры отметили, что коммуникацию в кризисных ситуациях можно еще больше усилить благодаря своевременной координации, и она должна быть более согласованной, особенно для противодействия злонамеренным внешним субъектам, занимающимся манипулированием информацией и вмешательством из-за рубежа.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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