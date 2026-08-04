Зеленський та прем’єр Нідерландів обговорили підготовку України до зими

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Про це він повідомив у соцмережах у вівторок, 4 серпня, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував Єттена щодо нещодавніх російських ударів по українських громадах та містах. У цьому контексті вони поспілкувалися щодо того, як Нідерланди можуть допомогти українському захисту зараз і під час підготовки до зими.

"Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом", – зазначив Зеленський.

Окрім цього, вони також обговорили ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Також Зеленський та Єттен поспілкувалися щодо євроінтеграції України, про роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом.

Зазначимо, що Нідерланди входять у "антибалістичну коаліцію", одним із завдань якої є інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, яка стосується виготовлення антибалістичних систем та ракет для них, з українською – для подальшого створення відповідного нового європейського продукту.

Раніше єврокомісар з питань оборони розповів, якою бачить "антибалістичну коаліцію" Європи.

13 липня у Парижі "антибалістична коаліція" почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.