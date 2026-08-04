Зеленский и премьер-министр Нидерландов обсудили подготовку Украины к зиме

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Об этом он сообщил в социальных сетях во вторник, 4 августа, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Йеттена о недавних российских ударах по украинским населённым пунктам и городам. В этом контексте они обсудили, как Нидерланды могут помочь украинской обороне сейчас и в ходе подготовки к зиме.

"Фактически каждый день россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистических ракет, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом", – отметил Зеленский.

Кроме того, они также обсудили ситуацию в дипломатии и встречи в Вашингтоне на прошлой неделе. Также Зеленский и Йеттен поговорили о евроинтеграции Украины, работе над открытием еще четырех переговорных кластеров и расширении в целом.

Отметим, что Нидерланды входят в "антибаллистическую коалицию", одной из задач которой является интеграция европейской оборонно-промышленной и технологической базы, связанной с производством антибаллистических систем и ракет для них, с украинской – для дальнейшего создания соответствующего нового европейского продукта.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны рассказал, какой он видит "антибаллистическую коалицию" Европы.

13 июля в Париже "антибаллистическая коалиция" приступила к работе над системой противоракетной обороны Европы.