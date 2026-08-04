В США видят возможность скорого заключения соглашения с Ираном по Ормузскому проливу

Министр финансов США Скотт Бессент видит возможность скорого заключения соглашения между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом.

Об этом он заявил во вторник, 4 августа, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Бессента, такое соглашение между США и Ираном может быть заключено уже сегодня.

"Мы ведем переговоры с иранской стороной, и я считаю, что есть вероятность заключения соглашения сегодня или завтра об открытии пролива", – сказал американский министр.

В этом контексте у Бессента спросили, будет ли такое соглашение предусматривать взимание Ираном пошлин с судов, проходящих через эту ключевую водную артерию.

"Я думаю, что будет обеспечена свобода судоходства. Хотя ситуация там в последние дни все еще остается несколько неопределенной, мы видели, что даже сейчас оттуда выходит немало судов", – добавил он.

Ормузский пролив является жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения.

Через него почти не проходят суда, по крайней мере с включенными транспондерами. Большинство из тех, кто все же проходит, движутся по северному маршруту вблизи иранских берегов с разрешения Ирана или по южному – вблизи территории Омана.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Иран, чтобы тот ещё во вторник заключил соглашение с Оманом по поводу Ормузского пролива, иначе стране грозят разрушительные авиаудары.

Также Трамп ранее заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

Он говорил, что переговоры с Ираном должны были состояться в понедельник. Впрочем, иранская сторона заявила, что в настоящее время не ведёт переговоров с США.