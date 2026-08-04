У Польщі зубр напав на чоловіка, який надто близько підійшов до тварини

Біловезький національний парк у Польщі закликав відвідувачів бути обережними під час зустрічей із дикими тваринами після того, як зубр напав на чоловіка.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Про подію розповів очевидець у соціальних мережах. За його словами, він разом із дружиною побачив, як чоловік наблизився до зубра, після чого тварина кинулася на нього та повалила на землю.

Свідки інциденту намагалися допомогти чоловікові та кричали йому, щоб він не рухався, оскільки зубр залишався поруч. Тварина не відходила від нього, доки один з очевидців не під’їхав автомобілем і не відвернув її увагу. Після цього зубр відійшов.

У парку наголосили, що тварина не нападала без причини, а захищалася через те, що людина порушила безпечну дистанцію.

"У зв’язку з учорашнім нападом зубра (а точніше – самообороною перед настирливою людиною) ми знову закликаємо до розсудливості та обережності під час контакту з дикою природою", – заявили у парку.

Фахівці рекомендують під час зустрічей із зубрами тримати дистанцію щонайменше 50 метрів, не намагатися фотографувати тварин зблизька та не приваблювати їх їжею.

Нещодавно на вулиці польського Перемишля забрів дикий ведмідь, через кілька годин хижака випровадили до лісу.

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.