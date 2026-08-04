В Польше зубр напал на мужчину, который подошел слишком близко к животному

Беловежский национальный парк в Польше призвал посетителей проявлять осторожность при встрече с дикими животными после того, как зубр напал на мужчину.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Об инциденте рассказал очевидец в социальных сетях. По его словам, он вместе с женой увидел, как мужчина подошел к зубру, после чего животное бросилось на него и повалило на землю.

Свидетели инцидента пытались помочь мужчине и кричали ему, чтобы он не шевелился, поскольку зубр оставался рядом. Животное не отходило от него, пока один из очевидцев не подъехал на автомобиле и не отвлек его внимание. После этого зубр отошел.

В парке подчеркнули, что животное не нападало без причины, а защищалось из-за того, что человек нарушил безопасную дистанцию.

"В связи с вчерашним нападением зубра (а точнее – самообороной перед назойливым человеком) мы вновь призываем к благоразумию и осторожности при контакте с дикой природой", – заявили в парке.

Специалисты рекомендуют при встрече с зубрами держать дистанцию не менее 50 метров, не пытаться фотографировать животных с близкого расстояния и не привлекать их едой.

Недавно на улице польского Перемышля забрел дикий медведь, через несколько часов хищника выпроводили в лес.

В течение весны 2026 года в Европе произошло как минимум два летальных случая в результате встреч медведей с людьми. Так, в апреле в Польше погибла пожилая женщина, которая столкнулась с медведем в лесу. В Болгарии хищник убил мужчину в горах Витоша недалеко от болгарской столицы Софии.