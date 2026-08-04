В Польше зубр напал на мужчину, который подошел слишком близко к животному
Новости — Вторник, 4 августа 2026, 18:15 —
Беловежский национальный парк в Польше призвал посетителей проявлять осторожность при встрече с дикими животными после того, как зубр напал на мужчину.
Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".
Об инциденте рассказал очевидец в социальных сетях. По его словам, он вместе с женой увидел, как мужчина подошел к зубру, после чего животное бросилось на него и повалило на землю.
Свидетели инцидента пытались помочь мужчине и кричали ему, чтобы он не шевелился, поскольку зубр оставался рядом. Животное не отходило от него, пока один из очевидцев не подъехал на автомобиле и не отвлек его внимание. После этого зубр отошел.
В парке подчеркнули, что животное не нападало без причины, а защищалось из-за того, что человек нарушил безопасную дистанцию.
"В связи с вчерашним нападением зубра (а точнее – самообороной перед назойливым человеком) мы вновь призываем к благоразумию и осторожности при контакте с дикой природой", – заявили в парке.
Специалисты рекомендуют при встрече с зубрами держать дистанцию не менее 50 метров, не пытаться фотографировать животных с близкого расстояния и не привлекать их едой.
Недавно на улице польского Перемышля забрел дикий медведь, через несколько часов хищника выпроводили в лес.
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