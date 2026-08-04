Опрос: в Великобритании лейбористы впервые за более чем год опередили ультраправых

Лейбористская партия Великобритании впервые за более чем год обогнала правопопулистскую партию Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом говорится в опросе JL Partners, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Это произошло после того, как новый лидер лейбористов Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра и начал объявлять ряд новых политических инициатив.

Данные опроса свидетельствуют, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, за Лейбористскую партию проголосовали бы 27% избирателей, а за Reform UK – 25%.

Также в случае прямого избрания премьер-министра 53% опрошенных заявили, что отдали бы предпочтение Бернему, тогда как Фараджа поддержали бы 24%, а ещё 23% не определились.

Это первый случай с марта 2025 года, когда лейбористы опередили партию Фараджа в опросах JL Partners. Также это лучший результат партии с ноября 2024 года.

Улучшение позиций лейбористов связывают с деятельностью Энди Бернема после его прихода к власти 20 июля. Новый премьер объявил о ряде инициатив, в частности о снижении НДС на счета за электроэнергию, открытии представительства правительства на Даунинг-стрит в Манчестере и передаче части налоговых поступлений региональным мэрам Англии.

В то же время позиции Фараджа и его партии ослабли на фоне внимания к финансовым вопросам партии и самого политика.

Опрос JL Partners проводился среди 2048 респондентов в период с 1 по 3 августа.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Он уже объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи. Также он намекнул на возможность добычи нефти и газа в Северном море – шаг, к которому неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.

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