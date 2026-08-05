Литва не має доказів, що Росія навмисно цілилась у посольство в Києві

Литва не має доказів того, що Росія навмисно націлилася на її посольство в Києві під час ракетних ударів минулого тижня, які завдали шкоди дипломатичній місії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, якого цитує LRT.

Будріс вказав, що литовська сторона немає даних про те, що Росія націлювалась на посольство навмисно.

"Виходячи з того, що нам відомо на цей момент, ми вважаємо, що пошкодження не були випадковими в тому сенсі, що ракети влучили дуже близько до наших приміщень, але ми не вважаємо, що саме посольство було ціллю", – додав він.

У попередніх коментарях щодо цього інциденту Будріс припустив можливість того, що Росія навмисно націлилася на литовське посольство.

Будріс зазначив, що поблизу посольства не було очевидних військових чи інших стратегічних об’єктів, хоча теплова електростанція, розташована приблизно за 1,5 кілометра, неодноразово ставала мішенню для російських військ.

Міністр зазначив, що згідно з міжнародним правом Росія несе відповідальність за забезпечення безпеки дипломатичних місій і що Литва вимагає компенсації за завдані збитки.

"Збитки очевидні. У нашому посольстві розбито вікна, пошкоджено дах. Ми не залишимо це без уваги. Те, що Росія робить у Києві, атакуючи об’єкти, які не мають жодного стосунку до військових цілей, є злочином", – зазначив міністр.

Два російські ракетні удари під час нічної атаки на Київ у суботу пошкодили посольство Литви: були розбиті вікна, пошкоджені віконні рами, дах та сонячні панелі на даху. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Будріс раніше говорив, що бачить принаймні теоретичні можливості отримати компенсацію за збитки, завдані посольству Литви в Києві внаслідок російських ударів.