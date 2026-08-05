У Литвы нет доказательств того, что Россия намеренно обстреляла посольство в Киеве

У Литвы нет доказательств того, что Россия намеренно нацелилась на ее посольство в Киеве во время ракетных ударов на прошлой неделе, которые нанесли ущерб дипломатической миссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует LRT.

Будрис указал, что у литовской стороны нет данных о том, что Россия целенаправленно нацеливалась на посольство.

"Исходя из того, что нам известно на данный момент, мы считаем, что повреждения не были случайными в том смысле, что ракеты попали очень близко к нашим помещениям, но мы не считаем, что именно посольство было целью", – добавил он.

В предыдущих комментариях по поводу инцидента Будрис допустил возможность того, что Россия умышленно нацелилась на литовское посольство.

Будрис отметил, что вблизи посольства не было очевидных военных или иных стратегических объектов, хотя тепловая электростанция, расположенная примерно в 1,5 километра, неоднократно становилась мишенью для российских войск.

Министр отметил, что в соответствии с международным правом Россия несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий и что Литва требует компенсации за причиненный ущерб.

"Ущерб очевиден. В нашем посольстве разбиты окна, повреждена крыша. Мы не оставим это без внимания. То, что Россия делает в Киеве, атакуя объекты, не имеющие никакого отношения к военным целям, является преступлением", – отметил министр.

Два российских ракетных удара во время ночной атаки на Киев в субботу повредили посольство Литвы: были разбиты окна, повреждены оконные рамы, крыша и солнечные панели на крыше. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Будрис ранее заявлял, что видит по крайней мере теоретические возможности получить компенсацию за ущерб, нанесенный посольству Литвы в Киеве в результате российских ударов.