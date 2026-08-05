В Германии удар молнии разделил один из городов на две части
Удар молнии вывел из строя шлагбаумы на двух железнодорожных переездах в баварском городе Гарбург, что фактически разделило город на две части.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".
Как отметили правоохранители, пострадавшие дороги – это единственное прямое сообщение между западной и восточной частями Гарбурга, и теперь по ним невозможно проехать на автомобиле.
Жителям теперь приходится объезжать несколько километров, а дорожные службы в среду утром работали над организацией объездных маршрутов.
Пока неизвестно, когда повреждения будут устранены. Полиция сообщила, что перебои в движении могут продолжаться до утреннего часа пик.
Техническому специалисту компании Deutsche Bahn сообщили о случившемся, однако ремонт может занять некоторое время из-за многочисленных других неисправностей, вызванных погодными условиями.
До тех пор шлагбаумы будут оставаться закрытыми. Полиция также предупредила водителей не пользоваться неофициальными объездными путями и не пытаться объезжать опущенные шлагбаумы.
Сообщалось, что из-за непогоды на юге Германии 16–17 июля погиб человек, материальный ущерб составил сотни тысяч евро.
А в мае молния поразила группу туристов в горах в Польше.