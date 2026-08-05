Генсек Ради Європи розповів після удару РФ по Києву та околицях, скільки заяв у Реєстрі збитків

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прокоментував російський удар по Києву та околицях у ніч проти 5 серпня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Берсе після російської атаки на українську столицю та її передмістя заявив, що справедливість у російсько-українській війні "має перемогти".

У цьому контексті генеральний секретар Ради Європи згадав про Реєстр збитків.

"Наш Реєстр збитків уже отримав понад 170 тисяч заяв про збитки, спричинені агресією Росії, і щодня надходять нові", – додав він.

З 29 квітня Реєстр збитків від російської агресії проти України розпочав прийом заяв за ще п’ятьма категоріями – від юридичних осіб та органів влади різного рівня.

"ЄвроПравда" також опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.