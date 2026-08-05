Генсек Совета Европы после удара РФ по Киеву и пригороду рассказал, сколько заявлений в Реестре ущерба

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прокомментировал российский удар по Киеву и окрестностям в ночь на 5 августа.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Берсе после российской атаки на украинскую столицу и её пригород заявил, что справедливость в российско-украинской войне "должна восторжествовать".

В этом контексте генеральный секретарь Совета Европы упомянул о Реестре ущерба.

"В наш Реестр уже поступило более 170 тысяч заявлений об ущербе, причиненном агрессией России, и ежедневно поступают новые", – добавил он.

С 29 апреля Реестр ущерба от российской агрессии против Украины начал прием заявлений еще в пяти категориях – от юридических лиц и органов власти различного уровня.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.