В Германии дрон со взрывчаткой возле украинского самолета обезвреживал робот-сапер
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Новости — Среда, 5 августа 2026, 17:30 —
Новости — Среда, 5 августа 2026, 17:30 —
В Германии рассказали, как изъяли дрон со взрывным устройством, который ранее обнаружили в аэропорту "Лейпциг/Халле" возле украинского самолета.
Об этом сообщили правоохранительные органы, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
Как отмечается, немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.
В настоящее время антитеррористическое подразделение прокуратуры Дрездена расследует инцидент.
Ранее стало известно, что немецкая полиция проводит расследование в связи с подозрительным предметом, обнаруженным в среду рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта "Лейпциг/Халле", что привело к приостановке работы аэропорта.
В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.
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