В Германии дрон со взрывчаткой возле украинского самолета обезвреживал робот-сапер

В Германии рассказали, как изъяли дрон со взрывным устройством, который ранее обнаружили в аэропорту "Лейпциг/Халле" возле украинского самолета.

Об этом сообщили правоохранительные органы, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.

В настоящее время антитеррористическое подразделение прокуратуры Дрездена расследует инцидент.

Фото: dpa

Фото: dpa

Ранее стало известно, что немецкая полиция проводит расследование в связи с подозрительным предметом, обнаруженным в среду рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта "Лейпциг/Халле", что привело к приостановке работы аэропорта.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.