Кишинів закликав Придністров’я не зменшувати скиди води з водосховища на Дністрі

У Кишиневі закликали владу невизнаного Придністров’я не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища, від чого залежить стабільність водопостачання Кишинева, а також відкинули звинувачення у "створенні кризи".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

4 серпня Бюро реінтеграції Молдови закликало Тирасполь не зменшувати скиди води з Дубоссарського водосховища, що створило би загрозу для водопостачання Кишинева.

У відомстві наголосили, що Київ і Кишинів домовилися обмежити скид води з Дністровського водосховища з метою захисту спільних інтересів, і це вимушений крок через посуху у басейні Дністра. Водночас у Тирасполі це розцінили як "провокування нової гуманітарної кризи" у Придністров’ї.

У Бюро реінтеграції назвали ці звинувачення такими, що викривлюють реальний стан справ.

Тирасполь поки не відповів на офіційне звернення Кишинева.

Нагадаємо, вдень у вівторок молдован попередили про ризик екстрених відключень та закликали до економії у пікові години споживання електроенергії.

Напередодні, 3 серпня, у Молдові погодили заходи економії електроенергії та води через обміління Дністра.

У Румунії великих споживачів також закликали до економії через загрозу зупинки Чернаводської АЕС. У понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля електростанції, від чого залежить її безпечна робота. Також Румунія почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити свій дефіцит.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.