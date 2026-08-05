Вслед за Венгрией и Румынией работу своей АЭС ограничила и Словения

Единственная словенская атомная электростанция, расположенная в Кршке, сократит выработку электроэнергии до 80% своей мощности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает словенское агентство STA.

Причиной ограничения работы АЭС является низкий уровень и высокая температура воды в реке Саве, которая используется для охлаждения реактора.

Ограничение мощности должно начаться в ночь со среды на четверг. Если гидрологические условия будут ухудшаться, возможно дальнейшее сокращение производства электроэнергии.

Это первый подобный случай с 2003 года, когда из-за низкого уровня воды в Саве электростанция работала с ограниченной мощностью в течение примерно трёх месяцев.

Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.

Напомним, в Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС затопят четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.

На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.

Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.

Из-за меления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в пиковые часы, чтобы избежать экстренных отключений.

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