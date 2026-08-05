Як обміління Дунаю вдарило по Європі і викликало енергетичну кризу

Кістки мамонта, затонулий нацистський корабель, вибухонебезпечні боєприпаси часів Другої світової війни. Усе це останніми тижнями показалося з вод Дунаю, який через рекордне обміління дедалі більше оголює своє дно.

Подібні знахідки є найпомітнішим проявом масштабної проблеми: за останні кілька тижнів чергова літня посуха перетворилася на джерело кількох криз для багатьох країн Центральної і Східної Європи.

В першу чергу, вдарила по енергетиці. Але не тільки.

Про те, які проблеми для країн Європи створює обміління Дунаю і як їх намагаються вирішити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи. Далі – стислий її виклад.

Упродовж століть, ще з часів Римської імперії, Дунай був і залишається однією з головних природних артерій Європи. Річка завдовжки близько 2850 кілометрів з'єднує десять країн, що робить її важливою інфраструктурною та економічною віссю країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Його води забезпечують судноплавство, енергетику, сільське господарство та доступ до Чорного моря, тому будь-які зміни стану ріки мають наслідки далеко за межами окремої країни.

Цього літа ця залежність стала особливо очевидною, коли рівень води в Дунаї став одним із найнижчих за останні десятиліття.

Через тривалу посуху, відсутність достатньої кількості опадів і високі температури окремі ділянки річки почали стрімко міліти, оголюючи те, що зазвичай було приховане від людського ока. Так, у Болгарії житель села Ряхово на півночі країни виявив кістки гігантської тварини льодовикового періоду – ймовірно, мамонта.

Втім, оголене дно Дунаю – це не просто незвична картина для мешканців і туристів, а серйозні проблеми для залежних від річки країн.

У вівторок 4 серпня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна перебувала "за кілька міліметрів" від повного зупинення АЕС "Пакш" уперше за 44 роки існування станції. Яка, до слова, є єдиною в країні.

Станом на 5 серпня на АЕС "Пакш" працює лише одна з восьми турбін одного енергоблоку.

Дефіцит компенсують за рахунок газових електростанцій, використання відновлюваних джерел енергії та передовсім істотного збільшення імпорту.

Румунія, як і Угорщина, зіткнулася з обмеженням роботи своєї єдиної АЕС через маловоддя на Дунаї.

Щоб запобігти повній зупинці станції і спрямувати більше води до системи охолодження, румунська влада почала термінові роботи.

Одним із найбільш незвичних заходів стало рішення підірвати з великою кількістю вибухівки скельну ділянку на березі Дунаю, щоб змінити напрямок течії, а також затопити чотири баржі у спеціально визначених місцях. Наразі ці кроки дали результат, один блок станції досі працює.

Дві найпотужніші румунські ГЕС "Залізні ворота I і II", що розташовані на Дунаї на кордоні з Сербією, мають важливе значення як для Румунії, так і для Сербії. За оцінками з Белграда, наразі вони працюють лише на чверть потужності. І тамтешні інженери вже попередили, що найближчим часом ці дві станції не будуть спроможні виробляти більше енергії через недостатні обсяги води.

Наслідки обміління Дунаю відчувають не лише країни з великими енергетичними об’єктами на берегах річки.

У Молдові, яка залежить від енергоринку сусідніх країн, попередили громадян про можливі аварійні відключення електроенергії у вечірні години.

Водночас Єврокомісія заявила, що уважно стежить за ситуацією в Угорщині, Румунії, Болгарії та інших державах, однак поки не фіксує проблем із безпекою постачання електроенергії.

В Австрії нестача води передусім впливає на виробництво електроенергії на ГЕС. У напівдержавного енергетичного концерну Verbund виробництво упало приблизно на 30% у порівнянні з багаторічним середнім показником.

Також страждає дунайське судноплавство, річкова екосистема і навіть посіви. Адже канали для зрошення, які залежать від води Дунаю, у багатьох районах пересихають. Обміління річки вдарило і по місцевих рибалках.

Докладніше про все це – в матеріалі Христини Бондарєвої Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.