Как обмеление Дуная ударило по Европе и вызвало энергетический кризис

Кости мамонта, затонувший нацистский корабль, взрывоопасные боеприпасы времен Второй мировой войны. Все это в последние недели всплыло из вод Дуная, который из-за рекордного обмеления все больше обнажает свое дно.

Подобные находки являются наиболее заметным проявлением масштабной проблемы: за последние несколько недель очередная летняя засуха превратилась в источник нескольких кризисов для многих стран Центральной и Восточной Европы.

В первую очередь, она ударила по энергетике. Но не только.

О том, какие проблемы для стран Европы создает обмеление Дуная и как их пытаются решить, читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Кристины Бондаревой Дунай на грани: как жара и обмеление ключевой реки создали проблемы для Европы. Далее – краткое изложение статьи.

На протяжении веков, еще со времен Римской империи, Дунай был и остается одной из главных природных артерий Европы. Река длиной около 2850 километров соединяет десять стран, что делает ее важной инфраструктурной и экономической осью стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Её воды обеспечивают судоходство, энергетику, сельское хозяйство и доступ к Чёрному морю, поэтому любые изменения в состоянии реки имеют последствия далеко за пределами отдельной страны.

Этим летом эта зависимость стала особенно очевидной, когда уровень воды в Дунае стал одним из самых низких за последние десятилетия.

Из-за продолжительной засухи, отсутствия достаточного количества осадков и высоких температур отдельные участки реки начали стремительно мелеть, обнажая то, что обычно было скрыто от человеческого глаза. Так, в Болгарии житель села Ряхово на севере страны обнаружил кости гигантского животного ледникового периода – вероятно, мамонта.

Впрочем, обнажившееся дно Дуная – это не просто необычная картина для жителей и туристов, а серьёзные проблемы для стран, зависимых от реки.

По состоянию на 5 августа на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" работает лишь одна из восьми турбин одного энергоблока. По словам премьера Петера Мадьяра, страна находилась "в нескольких миллиметрах" от полной остановки станции впервые за 44 года ее существования.

Дефицит компенсируют за счет газовых электростанций, использования возобновляемых источников энергии и, прежде всего, импорта.

Румыния, как и Венгрия, столкнулась с ограничением работы своей единственной АЭС из-за маловодья на Дунае.

Чтобы предотвратить полную остановку станции и направить больше воды в систему охлаждения, румынские власти приступили к срочным работам.

Одной из самых необычных мер стало решение взорвать с помощью большого количества взрывчатки скалистый участок на берегу Дуная, чтобы изменить направление течения, а также затопить четыре баржи в специально выбранных местах. На данный момент эти меры дали результат: один блок станции до сих пор работает.

Две самые мощные румынские ГЭС "Железные ворота I и II", расположенные на Дунае на границе с Сербией, имеют важное значение как для Румынии, так и для Сербии. По оценкам из Белграда, в настоящее время они работают лишь на четверть мощности. И местные инженеры уже предупредили, что в ближайшее время эти две станции не смогут производить больше энергии из-за недостаточного объема воды.

Последствия меления Дуная ощущают на себе не только страны с крупными энергетическими объектами на берегах реки.

В Молдове, которая зависит от энергорынка соседних стран, предупредили граждан о возможных аварийных отключениях электроэнергии в вечерние часы.

В то же время Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за ситуацией в Венгрии, Румынии, Болгарии и других странах, однако пока не фиксирует проблем с надежностью поставок электроэнергии.

В Австрии нехватка воды в первую очередь сказывается на производстве электроэнергии на ГЭС. У полугосударственного энергетического концерна Verbund производство упало примерно на 30% по сравнению с многолетним средним показателем.

Также страдает дунайское судоходство, речная экосистема и даже посевы. Ведь каналы для орошения, которые зависят от воды Дуная, во многих районах пересыхают. Мелководье реки ударило и по местным рыбакам.

Подробнее обо всём этом – в материале Кристины Бондаревой Дунай на грани: как жара и обмеление ключевой реки создали проблемы для Европы.