Норвегія добиватиметься від США пом'якшення мит на морепродукти

Норвегія домагатиметься від США пом'якшення митної політики, яка, на думку Осло, ставить норвезьку галузь морепродуктів у гірші умови порівняно з конкурентами з інших країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде під час спілкування із журналістами у середу, 5 серпня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Норвегії заявив, що його країна, яка виробляє понад половину світового обсягу вирощеного лосося, планує "особливо зосередитися на дискримінаційному ставленні порівняно з деякими нашими конкурентами".

Ейде наголосив, що в основі нового митного режиму президента США Дональда Трампа лежать звинувачення в тому, що такі країни, як Норвегія, роблять занадто мало для боротьби з використанням примусової праці, і уряд планує продовжувати взаємодію з американською владою, щоб спростувати ці звинувачення.

За його словами, Трамп може використовувати примусову працю як "обґрунтування, яке витримає юридичну перевірку в США", для введення мит.

"Хоча Чилі є нашим найбільшим конкурентом у сфері морепродуктів – особливо лосося – є й інші країни, такі як Фарерські острови та Ісландія, які повністю звільнені від мит, мабуть, тому що їх просто пропустили. А ще є ЄС, на який поширюються нижчі мита, ніж на Норвегію", – сказав він.

Також Ейде ще раз наголосив, що будь-які твердження про примусову працю в норвезьких ланцюгах постачання є "абсолютно безпідставними".

На початку червня стало відомо, що в адміністрації США хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів Вашингтона, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Європейська комісія після цього розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС.

24 липня у Європейській комісії взяли до відома оприлюднення Сполученими Штатами остаточних заходів у рамках розслідування щодо невжиття заходів стосовно торгівлі товарами, виробленими з використанням примусової праці.