Норвегия будет добиваться от США смягчения пошлин на морепродукты

Норвегия будет добиваться от США смягчения таможенной политики, которая, по мнению Осло, ставит норвежскую отрасль морепродуктов в менее выгодные условия по сравнению с конкурентами из других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде во время общения с журналистами в среду, 5 августа, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Норвегии заявил, что его страна, которая производит более половины мирового объема выращенного лосося, планирует "особо сосредоточиться на дискриминационном отношении по сравнению с некоторыми нашими конкурентами".

Эйде подчеркнул, что в основе нового таможенного режима президента США Дональда Трампа лежат обвинения в том, что такие страны, как Норвегия, делают слишком мало для борьбы с использованием принудительного труда, и правительство планирует продолжать взаимодействие с американскими властями, чтобы опровергнуть эти обвинения.

По его словам, Трамп может использовать принудительный труд в качестве "обоснования, которое выдержит юридическую проверку в США", для введения пошлин.

"Хотя Чили является нашим крупнейшим конкурентом в сфере морепродуктов – особенно лосося – есть и другие страны, такие как Фарерские острова и Исландия, которые полностью освобождены от пошлин, видимо, потому что их просто пропустили. А еще есть ЕС, на который распространяются более низкие пошлины, чем на Норвегию", – сказал он.

Также Эйде еще раз подчеркнул, что любые утверждения о принудительном труде в норвежских цепочках поставок являются "абсолютно безосновательными".

В начале июня стало известно, что в администрации США хотятввести новые тарифы против основных торговых партнеров Вашингтона, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.

Европейская комиссия после этого раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС.

24 июля в Европейской комиссии приняли к сведению обнародование Соединёнными Штатами окончательных мер в рамках расследования о непринятии мер в отношении торговли товарами, произведёнными с использованием принудительного труда.