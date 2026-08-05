Посол України про дрон у Лейпцигу: хто б це міг бути, крім Росії?
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував інцидент з появою дрона поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле".
Про це він сказав в ефірі Welt TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FAZ.
Як зазначають німецькі ЗМІ, хто стоїть за цим інцидентом, залишається абсолютно незрозумілим.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв припустив причетність Росії.
"Сподіваюся, що всі німецькі органи влади тепер з’ясують обставини. Але хто ж це міг бути, як не Росія?" – сказав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.
У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.
Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.