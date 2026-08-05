Посол України про дрон у Лейпцигу: хто б це міг бути, крім Росії?

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував інцидент з появою дрона поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле".

Про це він сказав в ефірі Welt TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FAZ.

Як зазначають німецькі ЗМІ, хто стоїть за цим інцидентом, залишається абсолютно незрозумілим.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв припустив причетність Росії.

"Сподіваюся, що всі німецькі органи влади тепер з’ясують обставини. Але хто ж це міг бути, як не Росія?" – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.