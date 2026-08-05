Посол Украины о дроне в Лейпциге: кто бы это мог быть, кроме России?

Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал инцидент с появлением дрона вблизи украинского самолета в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле".

Об этом он заявил в эфире Welt TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FAZ.

Как отмечают немецкие СМИ, кто стоит за этим инцидентом, остается совершенно непонятным.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев предположил причастность России.

"Надеюсь, что все немецкие власти теперь выяснят обстоятельства. Но кто же это мог быть, как не Россия?" – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, рядом с украинским самолетом в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.

Немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.