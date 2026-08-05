У Молдові виявили уламки російського дрона "Герань-2"

Поблизу села Валени, що у Кагульському районі Молдови, виявили уламки російського безпілотника "Герань-2".

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, уламки безпілотника були знайдені правоохоронними органами та вилучені для проведення розслідування.

За інформацією Головного управління поліції, за результатами попереднього огляду вилучених уламків, конструктивних особливостей, матеріалів, використаних при його виготовленні, та виявлених маркувань експерти встановили, що це був безпілотник "Герань-2".

Фото: поліція

Усі відповідні уламки та предмети задокументовано, і вони пройдуть необхідну криміналістичну експертизу.

Наразі фахівці з підрозділу з вибухових речовин та технічної експертизи поліції проводять відповідне розслідування та з’ясовують усі обставини справи.

Фото: поліція

Нагадаємо, 26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.

Перше бойове застосування авіації над Румунією для збиття такого БпЛА – який, як згодом підтвердили, був апаратом типу "Шахед" – відбулось 24 липня.

Цьому передували численні інциденти, коли російські безпілотники залітали на територію Румунії і падали там, здебільшого у прикордонні над Дунаєм – під час російських атак, спрямованих на українські порти.

Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.

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