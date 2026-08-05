В Молдове обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"

Недалеко от села Валены в Кагульском районе Молдовы обнаружены обломки российского беспилотника "Герань-2".

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, обломки беспилотника были найдены правоохранительными органами и изъяты для проведения расследования.

По информации Главного управления полиции, по результатам предварительного осмотра изъятых обломков, конструктивных особенностей, материалов, использованных при его изготовлении, и обнаруженных маркировок эксперты установили, что это был беспилотник "Герань-2".

Фото: полиция

Все соответствующие обломки и предметы задокументированы, и они пройдут необходимую криминалистическую экспертизу.

В настоящее время специалисты подразделения по взрывчатым веществам и технической экспертизе полиции проводят соответствующее расследование и выясняют все обстоятельства дела.

Фото: полиция

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший воздушное пространство.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания такого БПЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – состоялось 24 июля.

Этому предшествовали многочисленные инциденты, когда российские беспилотники залетали на территорию Румынии и падали там, в основном в приграничной зоне над Дунаем – во время российских атак, направленных на украинские порты.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался в верхний этаж многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения.

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