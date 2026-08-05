Через затемнення Сонця в Європі очікують зменшення виробництва сонячної електроенергії

Сонячне затемнення 12 серпня спричинить тимчасове зниження виробництва фотоелектричної енергії в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Оператор високовольтної мережі Франції RTE повідомив у середу, що очікує швидкого, але тимчасового зниження обсягів виробництва сонячної електроенергії під час часткового сонячного затемнення 12 серпня, яке пройде над Європою, при цьому для французьких споживачів перебоїв не передбачається.

"Протягом кількох десятків хвилин зменшення, а потім відновлення сонячного світла призведе до швидких коливань обсягів виробництва сонячної електроенергії", – підкреслила RTE.

Затемнення, яке очікується між 19:30 та 21:30, приховає до 99 % Сонця в деяких регіонах Франції, а в північній Іспанії – повністю.

Це явище, яке спостерігатиме широка громадськість, становить технічний виклик для операторів енергомереж, які відповідають за постійне підтримання балансу між попитом і пропозицією електроенергії та "забезпечення безпеки енергопостачання у Франції в будь-який час".

У пік затемнення, між 19:30 та 21:30, очікується, що виробництво сонячної енергії в Європі знизиться майже на 9 700 МВт – це еквівалентно 3,7 % встановленої сонячної потужності ЄС.

У Франції, за оцінками RTE, обсяг сонячної енергії, що подається в мережу, може зменшитися приблизно на 1 800 мегават (МВт) за умови ясного неба, що становить близько 3 % національного виробництва електроенергії.

"У порівнянні з іншими країнами Європи Франція зазнає набагато меншого впливу, ніж Німеччина (3 300 МВт) чи Іспанія (3 000 МВт)", – повідомила RTE, також зазначивши, що за цим астрономічним явищем стежитиме Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E).

RTE повідомила, що не очікує "жодного впливу на французьких споживачів" щодо постачання електроенергії, "оскільки виробництво електроенергії є достатнім", а сонячне затемнення відбудеться наприкінці дня, після того як пік сонячного виробництва вже минув.

Нагадаємо, у Словаччині та Австрії у середу були побиті абсолютні температурні рекорди спеки.

Тим часом словенська атомна електростанція "Кршко" зменшить потужність до 80 % через низький рівень води та високі температури в річці Сава і, за необхідності, продовжить скорочувати потужність.