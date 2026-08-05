СМИ: США затягивают утверждение кандидатуры посла Франции на фоне споров по поводу прав человека

США затягивают утверждение кандидатуры, выдвинутой французским президентом Эммануэлем Макроном на должность посла Франции в Вашингтоне, на фоне споров по поводу прав человека в Организации Объединенных Наций.

Об этом стало известно Politico от трех человек, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Возможно, Макрон и очаровал президента США Дональда Трампа вежливыми беседами и изысканным ужином в Версальском дворце во время его июньского визита во Францию, но задержка с утверждением нового посла свидетельствует о том, что дипломатическая напряженность между двумя странами все еще не утихает, отмечает издание.

Орельен Лешевалье, давний соратник Макрона, должен был вступить в должность в следующем месяце, но его назначение еще не утверждено Госдепартаментом США – процесс, который обычно является чистой формальностью между странами-союзниками.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, администрация Трампа обиделась на пост в соцсетях от представительства Франции при ООН в Женеве, в котором критиковалось решение Вашингтона поддержать Россию и Северную Корею, выступившие против продления мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Раньше США были образцом в сфере прав человека. Теперь это уже не так. И мир больше не прислушивается к ним", – написало французское представительство в X в прошлом месяце. Этот пост заставил делегацию США в знак протеста покинуть заседание Совета Безопасности ООН.

"Соединённые Штаты очень разочарованы безответственной и неуважительной риторикой со стороны французов. Мы реагируем на их комментарии надлежащим образом", – заявил представитель Государственного департамента в ответ на письменный запрос относительно процесса проверки Лешевалье.

Тюрк, гражданин Австрии, занимающий пост Верховного комиссара с 2022 года, вызвал гнев США своей критикой иммиграционной политики страны и войны Израиля в Газе.

Оба собеседника также выразили надежду, что спор утихнет и Вашингтон не заблокирует назначение Лешевалье.

Президент США Дональд Трамп в июне выразил удовлетворение в связи с приглашением на ужин в Версальский дворец.

Напомним, Макрон пригласил Трампа на ужин в Версальский дворец по завершении саммита G7. Впоследствии стало известно, что американский президент принял приглашение.

СМИ писали, что приглашение Макрона, вероятно, было попыткой понравиться Трампу, который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также попыткой удержать его на саммите до его окончания.