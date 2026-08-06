Глава МВД Германии о дроне в Лейпциге: это новый сценарий гибридной угрозы

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что инцидент с дроном, начиненным взрывчаткой, в аэропорту Лейпцига означает "новый уровень опасности" для страны и рассматривается как "сценарий гибридной угрозы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Министр выступил перед журналистами в аэропорту "Лейпциг-Халле" после того, как прервал свой летний отпуск, чтобы вернуться в Германию и заняться этим делом.

Он заявил, что лица, стоящие за этим инцидентом, должны обладать высоким уровнем технических знаний и опытом работы со взрывчатыми веществами. Это свидетельствует против "любительского подхода", отметил Добриндт.

"Мы имеем дело с профессиональным сценарием гибридной угрозы", – добавил он.

По словам министра, обнаружение вооруженного дрона в немецком аэропорту представляет собой новую угрозу.

"Случаи обнаружения дронов и угрозы с их стороны, в частности в гибридном контексте, нам уже известны из прошлого", – сказал Добриндт. "То, что дрон, вооруженный взрывчаткой, оказался в аэропорту, является новым сценарием", – добавил он.

"Все спекуляции, которые сейчас ведутся относительно взрывчатых веществ, конструкции, самого дрона, его происхождения и, конечно, того, кто за этим стоит, – теперь являются частью расследования", – отметил Добриндт.

Министр внутренних дел заявил: "Было бы недальновидно полагать, что с этой формой угрозы, которая объективно существует, можно бороться или противодействовать ей с помощью простых мер".

"Мы имеем дело с противостоянием, в которое могут быть вовлечены и иностранные государства. Это также станет предметом расследования", – добавил он.

В июне Добриндт создал так называемый Объединенный центр противодействия гибридным угрозам, поскольку Германия находится в состоянии повышенной готовности к шпионажу, саботажу и дезинформации, в частности со стороны России.

"То, что происходит сейчас, также свидетельствует о том, что сделанная несколько месяцев назад оценка – о том, что мы имеем дело с высоким уровнем опасности – была оправданной", – добавил Добриндт.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.

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