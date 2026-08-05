Глава МВС Німеччини перервав відпустку через інцидент із дроном у Лейпцигу

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт перервав свою відпустку, щоб вирушити до аеропорту "Лейпциг/Галле" для проведення нарад з питань безпеки після інциденту з дроном біля українського літака.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Як повідомили в МВС Німеччини, на місці події він має зустрітися з міністром внутрішніх справ Саксонії Арміном Шустером та високопосадовцями федеральних і земельних органів безпеки.

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні голова федеральної поліції Німеччини Дітер Романн та керівник внутрішньої розвідки Сінан Селен.

Пізніше цього ж дня Добріндт має виступити з брифінгом для ЗМІ.

Раніше Шустер попередив про "дуже серйозний інцидент у сфері безпеки".

Він зазначив, що федеральні та земельні служби безпеки тісно співпрацюють, зокрема Спільний центр Німеччини з протидії гібридним загрозам та підрозділ федеральної поліції з протидії дронам.

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.