ЗМІ: Трамп вимагав пояснень від Гегсета щодо дефіциту боєприпасів

Президент США Дональд Трамп минулого тижня в Кемп-Девіді вимагав від міністра оборони Піта Гегсета пояснень щодо того, чому його, судячи з усього, ввели в оману стосовно гострого дефіциту боєприпасів, який зараз загрожує обмежити військові можливості у конфлікті з Іраном.

Про це повідомили The Washington Post дві особи, обізнані з перебігом розмови, передає "Європейська правда".

Ця розмова відбулася в п’ятницю на полях засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді, де Трамп висловив Гегсету своє розчарування, заявивши, що він вважав, що проблема з боєприпасами "вирішена".

Дефіцит, зокрема керованих ракет великої дальності та перехоплювачів протиповітряної оборони, став однією з причин, через яку Трамп відмовився від завдання додаткових масштабних ударів по Ірану, зазначило одне з джерел.

У понеділок Трамп заявив, що він наказав провести, а згодом скасував "наймасштабніший удар з часів Другої світової війни" на тлі заяв про нові переговори щодо Ормузької протоки.

Хоча Сполучені Штати оголосили про нові угоди щодо виробництва деяких найважливіших видів боєприпасів, таких як ракети протиповітряної оборони до Patriot, на їхнє виготовлення може знадобитися до двох років, і найближчим часом не передбачається швидкого вирішення проблеми дефіциту.

У Кемп-Девіді, коли Трамп звинуватив його у виснажених запасах озброєння, Гегсет захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга в нестачі боєприпасів та в тому, що той не забезпечив повного інформування Трампа про цю проблему, як повідомили обидва обізнані джерела.

Ця суперечка підкреслила зростаюче розчарування Трампа у своєму міністрі оборони, який, за словами багатьох посадовців, був одним із найпалкіших прихильників військових дій проти Ірану на початку конфлікту, переконуючи Трампа, що це буде швидка і відносно легка перемога.

"Це на 100% фейкові новини. Такого буквально ніколи не було. І президент Трамп має найвищу довіру до міністра Гегсета", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Через понад п’ять місяців після початку конфлікту, в результаті якого загинули 18 американських військовослужбовців і сотні отримали поранення, Іран і США залишаються в патовій ситуації, а арабські сусіди дедалі більше стурбовані довгостроковими економічними наслідками війни та впливом закриття Ормузької протоки.

"Міністр Гегсет нікого не вводив в оману щодо стану наших запасів боєприпасів і не звинувачував заступника міністра Файнберга. Ці твердження про вичерпані запаси, внутрішні розбіжності, позицію міністра щодо Ірану… є настільки ж вигаданими", – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Під час липневих слухань у Сенаті Гегсет вступив у суперечку з демократами щодо того, чи надав він Трампу чесну оцінку війни з Іраном, зокрема щодо ризиків, які тривала військова кампанія може становити для військових запасів США.

Під час слухань Гегсет відмовився обговорювати свої поради президенту та неодноразово покладав провину за будь-які нестачі на те, як адміністрація Байдена керувала збройними силами, а не на операції, що відбувалися за часів Трампа.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати станом на цей час витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Піт Гегсет заперечив повідомлення, що з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.

За інформацією FT, президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.