СМИ: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по поводу нехватки боеприпасов

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснений, почему его, судя по всему, ввели в заблуждение по поводу острого дефицита боеприпасов, который сейчас угрожает ограничить военные возможности в конфликте с Ираном.

Об этом сообщили The Washington Post два человека, знакомые с ходом разговора, передает "Европейская правда".

Эта беседа произошла в пятницу в кулуарах заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, где Трамп выразил Хегсету свое разочарование, заявив, что он думал, что проблема с боеприпасами "решена".

Дефицит, в частности управляемых ракет большой дальности и перехватчиков противовоздушной обороны, стал одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану, отметил один из источников.

В понедельник Трамп заявил, что он отдал приказ о проведении, а затем отменил "самый масштабный удар со времён Второй мировой войны" на фоне заявлений о новых переговорах по Ормузскому проливу.

Хотя Соединенные Штаты объявили о новых соглашениях по производству некоторых важнейших видов боеприпасов, таких как ракеты противовоздушной обороны Patriot, на их изготовление может уйти до двух лет, и в ближайшее время не предвидится быстрого решения проблемы дефицита.

В Кэмп-Дэвиде, когда Трамп обвинил его в истощении запасов вооружения, Хегсет защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в нехватке боеприпасов и в том, что тот не обеспечил полного информирования Трампа об этой проблеме, как сообщили оба осведомлённых источника.

Этот спор подчеркнул растущее разочарование Трампа в своём министре обороны, который, по словам многих чиновников, был одним из самых ярых сторонников военных действий против Ирана в начале конфликта, убеждая Трампа, что это будет быстрая и относительно лёгкая победа.

"Это на 100 % фейковые новости. Такого буквально никогда не было. И президент Трамп испытывает глубочайшее доверие к министру Хегсету", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Спустя более пяти месяцев после начала конфликта, в результате которого погибли 18 американских военнослужащих и сотни получили ранения, Иран и США остаются в патовой ситуации, а арабские соседи всё больше обеспокоены долгосрочными экономическими последствиями войны и влиянием закрытия Ормузского пролива.

"Министр Хегсет никого не вводил в заблуждение относительно состояния наших запасов боеприпасов и не обвинял заместителя министра Файнберга. Эти утверждения об исчерпанных запасах, внутренних разногласиях, позиции министра в отношении Ирана… являются столь же вымышленными", – заявил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Во время июльских слушаний в Сенате Хегсет вступил в спор с демократами по поводу того, дал ли он Трампу честную оценку войны с Ираном, в частности в отношении рисков, которые длительная военная кампания может представлять для военных запасов США.

В ходе слушаний Хегсет отказался обсуждать свои рекомендации президенту и неоднократно возлагал вину за любые недостатки на то, как администрация Байдена управляла вооруженными силами, а не на операции, проводившиеся во времена Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на данный момент израсходовали около 80% имеющихся запасов для ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низок".

Пит Хегсет опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет.

По информации FT, президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.