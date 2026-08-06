У США розслідують інцидент, в який потрапив вертоліт із Трампом на борту

У США представники авіаційних органів та Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) розслідують інцидент, пов’язаний із безпекою повітряного руху, в який потрапив вертоліт Marine One, коли на борту перебував президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє ABC News, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, інцидент стався у вівторок, 4 серпня. Вертоліт Marine One з президентом на борту злетів з майданчика біля Білого дому й попрямував до бази Ендрюс у штаті Меріленд.

Однак, за словами офіційних осіб, під час зльоту президентського вертольота повітряний рух у сусідньому Національному аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні (DCA) не було призупинено, як того вимагають протоколи безпеки.

Стандартні протоколи зобов’язують авіадиспетчерів призупиняти весь інший повітряний рух за три хвилини до запланованого зльоту Marine One.

Згідно із записом радіозв’язку, наданим сайтом ATC.com, Marine One за три хвилини до зльоту повідомив авіадиспетчерам про майбутній зліт, але один із диспетчерів не почув це повідомлення, оскільки в цей самий час на тій самій частоті говорив хтось інший.

Федеральне авіаційне управління (FAA) повідомило, що, згідно з попередньою інформацією, інцидент призвів до того, що агентство назвало "короткочасною втратою інтервалу безпеки" між Marine One та літаком регіонального перевізника American Airlines, який у той момент злітав з аеропорту.

Правила FAA вимагають, щоб комерційні літаки дотримувалися мінімального горизонтального інтервалу в 1,5 милі та вертикального інтервалу в 500 футів від будь-якого вертольота, що пролітає поблизу аеропорту DCA.

За даними FAA, літак регіонального перевізника American Airlines у жоден момент не наближався до Marine One на небезпечну відстань.

"Судячи з результатів нашого попереднього аналізу безпеки, сталася короткочасна втрата відстані, після чого повітряні судна продовжили віддалятися одне від одного. Під час втрати відстані диспетчер повітряного руху підтримував зв’язок як із пілотом комерційного літака, так і з пілотом вертольота Marine One", – йдеться в заяві FAA.

FAA повідомило, що продовжує розслідування інциденту та "вживе всіх необхідних коригувальних заходів на підставі отриманих висновків".

Нагадаємо, у вересні минулого року пасажирський літак Spirit Airlines Inc. пролетів занадто близько до літака Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона.

А у 2024 році літак із Трампом на борту через механічну несправність був змушений здійснити аварійну посадку.