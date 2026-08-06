В США расследуют инцидент, в который попал вертолёт с Трампом на борту

В США представители авиационных органов и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) расследуют инцидент, связанный с безопасностью воздушного движения, в который попал вертолёт Marine One, когда на борту находился президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ABC News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел во вторник, 4 августа. Вертолет Marine One с президентом на борту взлетел с вертолетной площадки возле Белого дома и направился к базе Эндрюс в штате Мэриленд.

Однако, по словам официальных лиц, во время взлета президентского вертолета воздушное движение в соседнем Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне (DCA) не было приостановлено, как того требуют протоколы безопасности.

Стандартные протоколы обязывают авиадиспетчеров приостанавливать всё остальное воздушное движение за три минуты до запланированного взлёта Marine One.

Согласно записи радиосвязи, предоставленной сайтом ATC.com, Marine One за три минуты до взлета сообщил авиадиспетчерам о предстоящем взлете, но один из диспетчеров не услышал это сообщение, поскольку в это же время на той же частоте говорил кто-то другой.

Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило, что, согласно предварительной информации, инцидент привел к тому, что агентство назвало "кратковременной потерей интервала безопасности" между Marine One и самолетом регионального перевозчика American Airlines, который в тот момент взлетал из аэропорта.

Правила FAA требуют, чтобы коммерческие самолеты соблюдали минимальный горизонтальный интервал в 1,5 мили и вертикальный интервал в 500 футов от любого вертолета, пролетающего вблизи аэропорта DCA.

По данным FAA, самолет регионального перевозчика American Airlines ни в какой момент не приближался к Marine One на опасное расстояние.

"Судя по результатам нашего предварительного анализа безопасности, произошла кратковременная потеря дистанции, после чего воздушные суда продолжили удаляться друг от друга. Во время потери дистанции диспетчер воздушного движения поддерживал связь как с пилотом коммерческого самолета, так и с пилотом вертолета Marine One", – говорится в заявлении FAA.

FAA сообщило, что продолжает расследование инцидента и "примет все необходимые корректирующие меры на основании полученных выводов".

Напомним, в сентябре прошлого года пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон.

А в 2024 году самолет с Трампом на борту из-за механической неисправности был вынужден совершить аварийную посадку.