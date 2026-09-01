Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией остановил работу из-за удара РФ

В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины, сообщает "Европейская правда".

Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска. В результате атаки возникли пожары. Пожары локализовали сотрудники ГСЧС.

фото: ГПСУ

"В настоящее время оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска временно приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона. Транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска", – отметили в ГПСУ.

Пограничники призвали учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.

Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.

Ранее Россия атаковала соседний КПП "Табаки".