Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией остановил работу из-за удара РФ
Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 08:08 —
В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.
Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины, сообщает "Европейская правда".
Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска. В результате атаки возникли пожары. Пожары локализовали сотрудники ГСЧС.
"В настоящее время оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска временно приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона. Транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска", – отметили в ГПСУ.
Пограничники призвали учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.
Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.
Ранее Россия атаковала соседний КПП "Табаки".