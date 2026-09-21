Франція засудила організацію Росією так званих "виборів" на українських територіях

МЗС Франції засудило організацію Росією "виборів" до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 21 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Франція засудила відкриття Росією виборчих дільниць у невизнаних Абхазії та Південній Осетії, а також у Придністровському регіоні Республіки Молдова без згоди влади Грузії та Молдови.

"Крім того, Франція засуджує організацію Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, а також на частині територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Це є черговим порушенням міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй", – йдеться у заяві.

Франція в жодному разі не визнає проведення та результати цих так званих "виборів" і підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.

Уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією".

А глава європейської дипломатії Кая Каллас пропонує санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до російської Держдуми на окупованих територіях України.