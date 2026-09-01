Эстония объявляла тревогу из-за вторжения неизвестных дронов

В ночь на 1 сентября Силы обороны Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе сначала жителям уездов Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, а затем – ещё шести уездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам военных, несколько дронов проникли в воздушное пространство Эстонии.

Для их поиска были подняты турецкие истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Начальник отдела стратегических коммуникаций Вооружённых сил Эстонии полковник Уку Арольд сообщил, что военные зафиксировали дроны, которые двигались вдоль восточной границы Эстонии и Латвии, а некоторые из них вошли в воздушное пространство Эстонии.

"Были обнаружены дроны, которые двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, и вошли на территорию Эстонии, поэтому мы также объявили тревогу", – сказал Арольд.

Около 6 утра тревогу отменили.

Сообщалось, что страны, омываемые Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу для защиты от беспилотников, которая позволит им быстро реагировать на растущую угрозу гибридных атак.

Между тем эстонский премьер Кристен Михал заявил, что в настоящее время прямой угрозы расширения российской агрессии на страны Балтии или Северной Европы нет, однако Россия продолжает гибридные атаки по Европе.