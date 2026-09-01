ЗМІ: Бессент заявив міністру РФ, що до припинення війни проти України послаблення тиску не буде

На переговорах з російським міністром фінансів на полях зустрічі G20 очільник Мінфіну США Скотт Бессент нібито попередив його, що Москві не слід розраховувати на послаблення економічного тиску, доки війна проти України триває.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Скотт Бессент на переговорах з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів фінансів G20 у США нібито попередив його, що послаблення економічного тиску на Росію чи домовленості з інших питань не можливі, доки війна проти України не завершиться.

Перед цим неназваний американський посадовець сказав агентству, що у центрі зустрічі Бессента й Сілуанова був "мирний план Трампа щодо України".

За словами співрозмовника, поінформованого про деталі зустрічі міністрів, коли Сілуанов спробував почати обговорювати співпрацю у "сферах взаємного інтересу", Бессент перебив його, і сказав що "нічого з цього не є можливим, поки війна не закінчиться".

У Мінфіні Росії заявили, що Скотт Бессент та Антон Сілуанов на саміті країн "Групи двадцяти" обговорили "питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері", а також "питання взаємодії в рамках G20".

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував запрошення Сілуанова на зустріч міністрів "двадцятки" і назвав це "досить тривожним" сигналом.