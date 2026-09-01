СМИ: Бессент заявил министру РФ, что до прекращения войны в Украине давление не ослабят

На переговорах с российским министром финансов в кулуарах встречи G20 глава Минфина США Скотт Бессент якобы предупредил его, что Москве не следует рассчитывать на ослабление экономического давления, пока продолжается война против Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Скотт Бессент на переговорах с министром финансов РФ Антоном Силуановым в кулуарах встречи министров финансов G20 в США якобы предупредил его, что ослабление экономического давления на Россию или договоренности по другим вопросам невозможны, пока война против Украины не завершится.

Перед этим неназванный американский чиновник сообщил агентству, что в центре встречи Бессента и Силуанова был "мирный план Трампа по Украине".

По словам собеседника, осведомленного о деталях встречи министров, когда Силуанов попытался заговорить о сотрудничестве в "сферах взаимного интереса", Бессент прервал его и сказал, что "ничего из этого невозможно, пока война не закончится".

В Минфине России заявили, что Скотт Бессент и Антон Силуанов на саммите стран G20 обсудили "вопросы российско-американского взаимодействия в финансовой сфере", а также "вопросы взаимодействия в рамках группы".

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал приглашение Силуанова на встречу министров "двадцатки" и назвал это "достаточно тревожным" сигналом.