Естонський міністр каже, що повітряний простір країни порушили українські дрони

Кілька українських дронів порушили повітряний простір Естонії у вівторок, 1 вересня, не завдавши шкоди населенню чи державі.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком неформального засідання міністрів оборони країн Євросоюзу у Віклоу (Ірландія) у вівторок, 1 вересня.

Українські дрони 1 вересня залетіли в повітряний простір Естонії, проте не завдали жодної шкоди.

"Кілька годин тому… кілька, ймовірно, українських дронів увійшли у повітряний простір Естонії", – заявив Певкур.

Він уточнив, що в Естонії "були готові до цього, а літаки НАТО стежили за ситуацією".

"На щастя, людям Естонії та території Естонії не було завдано жодної шкоди", – підсумував міністр.

У цьому контексті він наголосив, наскільки "важливо підтримувати Україну і наскільки важливо надати їм засоби протиповітряної оборони".

Як повідомляла "Європейська правда", в ніч на 1 вересня у районі російсько-естонського кордону було помічено близько десяти безпілотників, деякі з яких залетіли на територію Естонії.

У результаті, сили оборони Естонії розіслали попередження про можливу повітряну загрозу. Також тривогу оголошували у Латвії.

Крім того, Фінляндія тимчасово обмежувала рух у небі й на морі над частиною Фінської затоки.