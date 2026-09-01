Эстонский министр говорит, что воздушное пространство страны нарушили украинские дроны

Несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Эстонии во вторник, 1 сентября, не нанеся ущерба населению или государству.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Уиклоу (Ирландия) во вторник, 1 сентября.

Украинские дроны 1 сентября залетели в воздушное пространство Эстонии, однако не нанесли никакого ущерба.

"Несколько часов назад… несколько, вероятно, украинских дронов вошли в воздушное пространство Эстонии", – заявил Певкур.

Он уточнил, что в Эстонии "были готовы к этому, а самолеты НАТО следили за ситуацией".

"К счастью, людям Эстонии и территории Эстонии не было нанесено никакого ущерба", – подытожил министр.

В этом контексте он подчеркнул, насколько "важно поддерживать Украину и насколько важно предоставить ей средства противовоздушной обороны".

Как сообщала "Европейская правда", в ночь на 1 сентября в районе российско-эстонской границы было замечено около десяти беспилотников, некоторые из них залетели на территорию Эстонии.

В результате силы обороны Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе. Также тревогу объявили в Латвии.

Кроме того, Финляндия временно ограничила движение в воздухе и на море над частью Финского залива.