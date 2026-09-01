Сибіга подякував Естонії за розуміння щодо "заблукалих" дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за розуміння Таллінна щодо безпілотників, які випадково залітають на територію країни під час українських ударів по цілях в РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга подякував очільнику МЗС Естонії за "чітку й принципову позицію" щодо чергового інциденту з безпілотниками – вочевидь українськими, які цієї ночі відхилилися від курсу на шляху до російського порту Усть-Луга.

Thank you, dear @Tsahkna, for your clear and principled message.



Russia’s war of aggression against Ukraine is increasingly threatening the security of Europe far beyond our borders. Last night’s incident in Estonia is yet another stark reminder of the threats and consequences… https://t.co/KFJC4GK8Lq – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 1, 2026

"Загарбницька війна Росії проти України стає все більшою загрозою для безпеки Європи далеко за нашими кордонами. Інцидент минулої ночі в Естонії – ще одне явне нагадування про загрози й наслідки війни РФ", – зазначив Сибіга.

Він похвалив "швидку й професійну реакцію" Естонії і НАТО.

"Найефективніші способи запобігати множенню таких загроз – це посилювати протиповітряну оборону України, посилювати тиск на Росію та позбавляти агресора засобів для продовження війни", – додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії перед неформальним засіданням Ради ЄС з оборони в Ірландії заявив, що дрони, які залетіли в небо Естонії цієї ночі – ймовірно українські, після чого заявив про важливість підтримки України.

Вночі 1 вересня повітряну тривогу оголошували у кількох районах Латвії і в Естонії, а Фінляндія обмежувала рух у небі й на морі над східною частиною Фінської затоки. Деякі безпілотники порушили повітряний простір Латвії та Естонії, фінські військові порушень повітряного простору не зафіксували.

Повітряну тривогу оголошували і в прикордонних районах Румунії над Дунаєм у зв'язку з ударами РФ по півдню Одещини.