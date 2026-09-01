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Сибіга подякував Естонії за розуміння щодо "заблукалих" дронів

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 11:50 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за розуміння Таллінна щодо безпілотників, які випадково залітають на територію країни під час українських ударів по цілях в РФ. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга подякував очільнику МЗС Естонії за "чітку й принципову позицію" щодо чергового інциденту з безпілотниками – вочевидь українськими, які цієї ночі відхилилися від курсу на шляху до російського порту Усть-Луга.

"Загарбницька війна Росії проти України стає все більшою загрозою для безпеки Європи далеко за нашими кордонами. Інцидент минулої ночі в Естонії – ще одне явне нагадування про загрози й наслідки війни РФ", – зазначив Сибіга.

Він похвалив "швидку й професійну реакцію" Естонії і НАТО. 

"Найефективніші способи запобігати множенню таких загроз – це посилювати протиповітряну оборону України, посилювати тиск на Росію та позбавляти агресора засобів для продовження війни", – додав Андрій Сибіга.  

Нагадаємо, міністр оборони Естонії перед неформальним засіданням Ради ЄС з оборони в Ірландії заявив, що дрони, які залетіли в небо Естонії цієї ночі – ймовірно українські, після чого заявив про важливість підтримки України. 

Вночі 1 вересня повітряну тривогу оголошували у кількох районах Латвії і в Естонії, а Фінляндія обмежувала рух у небі й на морі над східною частиною Фінської затоки. Деякі безпілотники порушили повітряний простір Латвії та Естонії, фінські військові порушень повітряного простору не зафіксували. 

Повітряну тривогу оголошували і в прикордонних районах Румунії над Дунаєм у зв'язку з ударами РФ по півдню Одещини. 

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Сибіга Естонія Війна з РФ
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