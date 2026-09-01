Сибига поблагодарил Эстонию за понимание в вопросе "заблудившихся" дронов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за понимание со стороны Таллинна в вопросе беспилотников, которые случайно залетают на территорию страны во время украинских ударов по целям в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.

Сибига поблагодарил главу МИД Эстонии за "чёткую и принципиальную позицию" в связи с очередным инцидентом с беспилотниками – очевидно, украинскими, которые этой ночью отклонились от курса на пути к российскому порту Усть-Луга.

Thank you, dear @Tsahkna, for your clear and principled message.



Russia’s war of aggression against Ukraine is increasingly threatening the security of Europe far beyond our borders. Last night’s incident in Estonia is yet another stark reminder of the threats and consequences… https://t.co/KFJC4GK8Lq – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 1, 2026

"Агрессивная война России против Украины становится всё большей угрозой для безопасности Европы далеко за пределами наших границ. Инцидент прошлой ночью в Эстонии – ещё одно яркое напоминание об угрозах и последствиях войны РФ", – отметил Сибига.

Он высоко оценил "быструю и профессиональную реакцию" Эстонии и НАТО.

"Самые эффективные способы предотвратить распространение таких угроз – это укреплять противовоздушную оборону Украины, усиливать давление на Россию и лишать агрессора средств для продолжения войны", – добавил Андрей Сибига.

Напомним, министр обороны Эстонии перед неформальным заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Ирландии заявил, что дроны, залетевшие в воздушное пространство Эстонии этой ночью, – вероятно, украинские, после чего подчеркнул важность поддержки Украины.

Ночью 1 сентября воздушная тревога была объявлена в нескольких районах Латвии и в Эстонии, а Финляндия ограничила движение в воздухе и на море над восточной частью Финского залива. Некоторые беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии и Эстонии, финские военные нарушений воздушного пространства не зафиксировали.

Воздушную тревогу объявляли и в приграничных районах Румынии над Дунаем в связи с ударами РФ по югу Одесской области.