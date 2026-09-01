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Сибига поблагодарил Эстонию за понимание в вопросе "заблудившихся" дронов

Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 11:50 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за понимание со стороны Таллинна в вопросе беспилотников, которые случайно залетают на территорию страны во время украинских ударов по целям в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.

Сибига поблагодарил главу МИД Эстонии за "чёткую и принципиальную позицию" в связи с очередным инцидентом с беспилотниками – очевидно, украинскими, которые этой ночью отклонились от курса на пути к российскому порту Усть-Луга.

"Агрессивная война России против Украины становится всё большей угрозой для безопасности Европы далеко за пределами наших границ. Инцидент прошлой ночью в Эстонии – ещё одно яркое напоминание об угрозах и последствиях войны РФ", – отметил Сибига.

Он высоко оценил "быструю и профессиональную реакцию" Эстонии и НАТО.

"Самые эффективные способы предотвратить распространение таких угроз – это укреплять противовоздушную оборону Украины, усиливать давление на Россию и лишать агрессора средств для продолжения войны", – добавил Андрей Сибига.

Напомним, министр обороны Эстонии перед неформальным заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Ирландии заявил, что дроны, залетевшие в воздушное пространство Эстонии этой ночью, – вероятно, украинские, после чего подчеркнул важность поддержки Украины.

Ночью 1 сентября воздушная тревога была объявлена в нескольких районах Латвии и в Эстонии, а Финляндия ограничила движение в воздухе и на море над восточной частью Финского залива. Некоторые беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии и Эстонии, финские военные нарушений воздушного пространства не зафиксировали.

Воздушную тревогу объявляли и в приграничных районах Румынии над Дунаем в связи с ударами РФ по югу Одесской области.

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Сибига Эстония Война с РФ
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