Президент Литви заперечує, що країна залишиться без військ США

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що наразі виключає можливість того, що військовослужбовці США взагалі більше не повернуться до Литви.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Втім, Науседа додав, що наразі невідомо, яким буде масштаб ротації американських військ у Литві в майбутньому.

"Сьогодні...дивлячись на те, як розвиваються події, я б таку ймовірність (відсутність військ США в Литві. – Ред.) виключив", – сказав він.

За словами президента Литви, США поки що не завершили планування розміщення своїх військових сил.

Науседа вказав, що під час планування розміщення американських військовослужбовців також враховуватиметься послідовне виконання Литвою взятих на себе зобов’язань.

"Для мене це пряме запевнення і дуже чіткий сигнал про те, що ми й надалі можемо розраховувати на те, що військовослужбовці Сполучених Штатів залишаться в Литві", – зазначив Науседа.

Президент також не виключив можливості того, що масштаб ротації американських сил у Литві може збільшитися.

"Не можна виключати ймовірність того, що ротація може змінитися як якісно, так і навіть кількісно на нашу користь. Але сьогодні я не маю гарантії, що буде саме так. Однак ймовірність такого розвитку подій дійсно існує", – додав він.

Цього літа ротацію в Литві завершили понад тисяча американських військовослужбовців. Однак поки що незрозуміло, який за чисельністю контингент США буде розміщений у Литві надалі і коли це відбудеться.

Науседа наголосив, що не хоче називати конкретні терміни, оскільки раніше оголошені дати вже переносилися.

"Якщо я зараз почну говорити про конкретну дату, а пізніше її перенесуть, погодьтеся, я виглядатиму не дуже серйозно", – сказав президент.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

Повідомляється, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі, який планується завершити до 6 листопада, створить щонайменше чотири варіанти дій для міністра оборони США Піта Гегсета.