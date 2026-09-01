Президент Литвы отрицает, что страна останется без войск США

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на данный момент исключает возможность того, что военнослужащие США вообще больше не вернутся в Литву.

Заявление президента Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Впрочем, Науседа добавил, что пока неизвестно, каким будет масштаб ротации американских войск в Литве в будущем.

"Сегодня... глядя на то, как развиваются события, я бы такую вероятность (отсутствие войск США в Литве. – Ред.) исключил", – сказал он.

По словам президента Литвы, США пока не завершили планирование размещения своих вооруженных сил.

Науседа указал, что при планировании размещения американских военнослужащих также будет учитываться последовательное выполнение Литвой взятых на себя обязательств.

"Для меня это прямое заверение и очень четкий сигнал о том, что мы и в дальнейшем можем рассчитывать на то, что военнослужащие Соединенных Штатов останутся в Литве", – отметил Науседа.

Президент также не исключил возможности того, что масштаб ротации американских сил в Литве может увеличиться.

"Нельзя исключать вероятность того, что ротация может измениться как качественно, так и даже количественно в нашу пользу. Но сегодня у меня нет гарантии, что будет именно так. Однако вероятность такого развития событий действительно существует", – добавил он.

Этим летом ротацию в Литве завершили более тысячи американских военнослужащих. Однако пока неясно, какой по численности контингент США будет размещен в Литве в дальнейшем и когда это произойдет.

Науседа подчеркнул, что не хочет называть конкретные сроки, поскольку ранее объявленные даты уже переносились.

"Если я сейчас начну говорить о конкретной дате, а позже её перенесут, согласитесь, я буду выглядеть не очень серьёзно", – сказал президент.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.

Сообщается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе, который планируется завершить к 6 ноября, создаст как минимум четыре варианта действий для министра обороны США Пита Хегсета.