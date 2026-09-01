Рада не підтримала євроінтеграційний проєкт щодо митних правил на посилки до 150 євро

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт, який передбачав врегулювання процедур митного оформлення для запровадження податку для імпортованих посилок низької вартості.

Про це йдеться у картці законопроєкту, пише "Європейська правда".

Під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, документ підтримали 194 депутати. 7 законодавців проголосували проти, ще 39 – утримались.

Законопроєкт №15460 передбачає внесення змін до Митного кодексу щодо врегулювання процедур митного оформлення, визначення обов’язків маркетплейсів-нерезидентів та нарахування курсів валют за дистанційного продажу при скасуванні пільги на сплату ПДВ на посилки до 150 євро.

Документ розробили для узгодження українського митного законодавства із законопроєктом №15112-д про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та гармонізації норм із директивами ЄС.

Верховна Рада ще має проголосувати за суміжний законопроєкт №15112-д про скасування від звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Схвалення цього документа є умовою для надання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 3,7 млрд в рамках позики на 90 млрд євро.

26 травня Верховна Рада не змогла схвалити скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до 150 євро).

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.

З 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок до 150 євро на міжнародних онлайн-платформах.