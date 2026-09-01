Рада не поддержала евроинтеграционный проект, касающийся таможенных правил для посылок до 150 евро

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект, предусматривавший урегулирование процедур таможенного оформления с целью введения налога на импортируемые посылки низкой стоимости.

Об этом говорится в описании законопроекта, пишет "Европейская правда".

Во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник документ поддержали 194 депутата. 7 законодателей проголосовали против, еще 39 – воздержались.

Законопроект №15460 предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс в целях урегулирования процедур таможенного оформления, определения обязанностей маркетплейсов-нерезидентов и начисления валютных курсов при дистанционной продаже в связи с отменой льготы по уплате НДС на посылки стоимостью до 150 евро.

Документ разработан для приведения украинского таможенного законодательства в соответствие с законопроектом №15112-д о налогообложении НДС операций электронной торговли и гармонизации норм с директивами ЕС.

Верховная Рада ещё должна проголосовать за сопутствующий законопроект № 15112-д об отмене освобождения от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Утверждение этого документа является условием для предоставления второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 3,7 млрд в рамках займа на 90 млрд евро.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).

Напомним, с 1 июля вступили в силу европейские пошлины в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро, которые до этого не облагались ввозной пошлиной.

С 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.