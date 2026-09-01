Во вторник, 1 сентября, король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед норвежским парламентом – Стортингом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Хокон VIII дал обещание править в соответствии с конституцией перед представителями норвежского парламента.

"Я обещаю и клянусь, что буду править Королевством Норвегией в соответствии с его конституцией и законами, да поможет мне бог всемогущий и всеведущий", – сказал новый король.

Фото: NRK

Монарх также выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между Стортингом и королевским домом будет продолжаться и в дальнейшем.

"Королева и я подтверждаем, что готовы выполнять свои обязанности на благо страны и народа", – отметил Хокон VIII.

На церемонии его сопровождала кронпринцесса Ингрид Александра. Королева Соня и принц Сверре Магнус наблюдали за принесением присяги в зале Стортинга.

Королева Норвегии Метте-Марит не смогла посетить церемонию принесения присяги своим мужем, королем Хоконом VIII, перед парламентом из-за осложнений после трансплантации легких.

Напомним, король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет утром 28 августа. Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и впоследствии его состояние значительно ухудшилось.

Его сын, Хокон VIII, автоматически стал королем Норвегии после смерти монарха.

Читайте также: Поддержка Украины и связи с Эпштейном. Главное о новом короле Норвегии и его семье.